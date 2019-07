NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS THE HEARTBEAT OF PINK FLOYD

MARTEDI 16 LUGLIO CAVEA ORE 21.30 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Biglietti da 40 a 85 euro + d.p.

Per la rassegna Rock in Roma, appuntamento presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con i Nick Mason’s Saurcerful of Secrets che suoneranno le canzoni dei Pink Floyd in uno show incredibile. La formazione comprende Nick Mason cofondatore e batterista dei Pink Floyd, Gary Kemp chitarrista e tastierista degli Spandau Ballet, Guy Pratt in passato bassista con I Pink Floyd, il chitarrista Lee Harris e il compositore Dom Beken. Si tratta di un concerto unico per celebrare i primi lavori musicali dei Pink Floyd, che includono i brani tratti dagli album 'The Piper At The Gates of Dawn' e 'A Saucerful Of Secrets’. Pochissime band al mondo sono state rilevanti culturalmente nel mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più dischi venduti di tutti i tempi. NICK MASON è uno dei fondatori e l’unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e performance live.

NICK MASON – batteriaGARY KEMP - voce, chitarra, tastiereGUY PRATT - bassoLEE HARRIS - chitarraDOM BEKEN - composizione