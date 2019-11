La prima data annunciata del Roma Summer Fest 2020 segna il ritorno all’Auditorium Parco della Musica dopo 7 anni di attesa di uno dei migliori performer dal vivo al mondo insieme alla sua band. A pochi giorni dall’uscita in digitale del loro 17° album, “Ghosteen”, Nick Cave and The Bad Seeds hanno annunciato il tour in partenza la prossima primavera e che toccherà le principali città di Europa e Regno Unito, 19 paesi in tutto con tappa a Roma per il Roma Summer Fest 2020. L’atteso ritorno di Nick Cave è stato già accolto come mai nell’arco della sua carriera, la critica unanime ha trovato Nick Cave in forma smagliante e definito Ghosteen uno dei suoi più grandi successi di sempre. Cosi afferma The Guardian: “... Splendido doppio album che mette la disperazione contro l'empatia e la fede. Da una parte non dovrebbe sorprendere che sia bello com’è ... ma in ogni caso, ascoltando Ghosteen, è davvero molto difficile non essere colti di sorpresa". E ancora “Fantastico splendore” lo definisce The Times e “capolavoro di malinconia” per Rolling Stone.

