NERI MARCORÈ - “INCONTRO IN MUSICA TRA FABER E GABER”

Ultimo aggiornamento: 16:35

Un progetto originale di Neri MarcorèPrima a RomaNERI MARCORÈ – voceGIUA, PIETRO GUARRACINO,VIERI STURLINI – voci e chitarreDOMENICA 14 LUGLIO CASA DEL JAZZ ORE 21Biglietto 25 euro + d.p.Si apre una finestra sulla storia della canzone d’autore con uno spettacolo in prima assoluta a Roma che vedrà protagonistain un omaggio a due icone della canzone italiana, F. L’eclettico attore marchigiano, artista a tutto tondo capace di recitare, imitare, condurre e perfino cantare, salirà sul palco di Casa del Jazz con un ensemble musicale d’eccezione per condurre il pubblico in un viaggio tra parole e note in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana. Un omaggio a due grandi artisti, a cui in passato Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova: Un certo signor G nel 2008 e Quello che non ho nel 2017. Assieme a lui sul palco tre grandi musicisti –i in uno spettacolo, che dimostra ancora una volta la particolare sensibilità di questo artista, amatissimo da pubblico e critica, per il teatro musicale.