LE ORIGINI.

La storia dei Medici, famiglia-icona del Rinascimento italiano, sarà raccontata in 4 lezioni speciali a firma di 4 autorevoli storici: Amedeo Feniello (Le origini, domenica 19 aprile), Franco Cardini (La conquista del potere, domenica 3 maggio), Maurizio Viroli (Repubblica e Principato, domenica 10 maggio) Barbara Frale (Matrimoni e intrighi, domenica 24 maggio).Tutte le lezioni si terranno alle 11.00 in Sala Sinopoli e saranno introdotte dallo scrittore, Paolo Di Paolo.Il ciclo Lezioni di Storia Speciale I Medici. Splendore e declino ideato dagli Editori Laterza è organizzato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.biglietto singola lezione 14 eurobiglietto singola lezione studenti 5 euroabbonamento 45 euroabbonamento studenti 20 euroPresso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, per telefono al numero 892.101 (a pagamento) o su www.auditorium.com Ufficio stampa Fondazione Musica per RomaTel. 06-80241203 – 228 – 231 – 583Email: ufficiostampa@musicaperroma.it Ufficio stampa Editori Laterza Nicola Attadio Email: attadio@laterza.it Il banco dei Medici alla conquista dell’Europa (1200 -1433)L’ascesa vertiginosa di una famiglia che diventa un protagonista finanziario della capitale internazionale del denaro: Firenze. Una capacità economica che si trasforma subito anche in successo politico., medievista e scrittore, lavora presso l’Isem-CNR di Cagliari e insegna Storia medievale all’Università degli Studi dell’Aquila.. La nascita della Signoria e gli anni di Lorenzo il Magnifico (1434-1492)Cosimo detto ‘il Vecchio’ e, nella tradizione fiorentina, pater patriae, consolidò fortuna e potere facendosi una cerchia sempre più stretta d’influenti amici. Dopo la crisi della “congiura dei Pazzi” e della guerra che ne seguì (1478-1482), il governo di Lorenzo detto il Magnifico assunse un profilo più principesco, destinato dopo la sua morte (1492) a condurre alla trasformazione di Firenze da repubblica a ducato. Franco Cardini è professore emerito presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali/SNS, Directeur de Recherches nell’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e Fellow della Harvard University.. Machiavelli, Savonarola e i Medici (1492-1530)Machiavelli è stato un difensore del governo repubblicano fiorentino o si adoperò invece per aprire la strada ad un principato retto dai Medici? Questa domanda ancora oggi divide studiosi e lettori. In realtà egli cercò di convincere i Medici a operare per gli ideali in cui credeva, in primo luogo la redenzione dell’Italia dal dominio straniero.è professor emeritus of Politics della Princeton University e professor of Government della University of Texas di Austin.. I Medici alle grandi corti europee (1531-1700)Distanti dalla saggezza di Cosimo il Vecchio che imponeva ai familiari un profilo basso, gli ultimi Medici sono anche lontani dalla sua gloria. Scandali, omicidi, tradimenti e passioni ignobili: la loro storia, legata alle grandi corti d’Europa, sembra talvolta un romanzo noir che tocca tutte le sfumature del vizio., storica del Medioevo ed esperta di documenti antichi, è Ufficiale presso l’Archivio Segreto Vaticano.