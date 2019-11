LEZIONI DI STORIA, ROCK, JAZZ, ASCOLTO

Appuntamento tra i più attesi e affollati della stagione divulgativa di Musica per Roma, lesi soffermeranno quest’anno sulleDal 10 novembre 2019 al 29 marzo 2020, nove autorevoli storici ci condurranno alla scoperta di altrettanti capolavori: le piramidi, il Partenone, il Colosseo, la Mezquita di Cordoba, Piazza San Marco, Versailles, il Teatro alla Scala, la Statua della libertà, il Muro di Berlino. Al ciclo Lezioni di Storia si aggiunge unosulla famiglia dei Medici in calendario dal 19 aprile 2020.Immancabili leche ormai da anni colorano la variopinta stagione di Musica per Roma. Tema di questa edizionecelebreranno i 50 anni della fine dei fab four. Dodici incontri, dall’8 dicembre al 24 maggio, per raccontare la fine degli anni Sessanta, di una stagione clamorosa di sogni, ribellioni, utopie e meraviglie, scanditi dalle uscite degli album dei Beatles.Non solo rock al Parco della Musica, ma anchecon il ciclo di incontri curati da. Dai tormenti razziali di Mingus alle fantasie rapsodiche di Gershwin, dalle esplorazioni foniche della chitarra ai trombettisti belli e dannati del cinema, dalle memorie musicali e picaresche di Morton alle sconvolgenti “favorite things” di Coltrane, l'ottava stagione di, saranno ancora una volta l’occasione imperdibile per conoscere musicisti, capolavori, strumenti, stili.Molti i temi interessanti e di grande attualità che verranno affrontati nella IX edizione dila rassegna curata da Giancarlo Valletta, una vera e propria guida alla fruizione musicale attraverso l’utilizzo della più moderna tecnologia. Dal 7 novembre 2019 al 7 maggio 2020.La nuova edizione deiripercorrerà le storie individuali di importanti donne, figure rilevanti nella ricerca e nella matematica. Donne che si sono distinte in ambito accademico dove spesso prevale una tradizione maschile. Gli incontri moderati da Pino Donghi partiranno l’8 dicembre e si concluderanno il 10 maggio 2020.Il ciclo dellesarà dedicato quest’anno a. studiosi di prestigio internazionale, sono stati invitati ad approfondire i diversi aspetti e i diversi momenti della vita di questo magnifico artista, pittore e architetto tra i più celebri del Rinascimento e più in generale dell’arte mondiale. Dal 16 febbraio al 10 maggio 2020.