LEZIONI DI STORIA 14a edizione LE OPERE DELL’UOMO

Dal 10 novembre 2019 ritorna all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’appuntamento con la storia

Ci sono opere collettive che restano nei secoli a testimonianza di una civiltà. Opere che possono unire, come una piazza e un tempio, ma anche dividere, come un muro. Opere dal forte valore simbolico, come una statua, ma anche gigantesche imprese organizzative ed economiche, capaci di mobilitare migliaia di persone.

Le piramidi, il Partenone, il Colosseo, la Mezquita di Cordoba, Piazza San Marco, Versailles, il Teatro alla Scala, la Statua della Libertà, il Muro di Berlino saranno oggetto del nuovo ciclo delle Lezioni di Storia Le opere dell’uomo che si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli, domenica alle 11.00) dal 10 novembre 2019 al 29 marzo 2020.

Prendendo spunto dalla storia della loro realizzazione 9 studiosi d’eccezione, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa, ricostruiranno l’origine di una idea, il suo farsi concreto, la continuità - o le trasformazioni - della memoria.

In ogni lezione, introdotta dallo scrittore Paolo Di Paolo, proveremo a comprendere ciò che tiene insieme storia, potere, denaro, cultura e consenso.

Apre il ciclo domenica 10 novembre Giuseppina Capriotti Vittozzi con una lectio sulle piramidi egizie. Luciano Canfora il 24 novembre ci porterà nel cantiere del Partenone, simbolo della città, luogo di culto e sede del tesoro degli ateniesi. Mentre con Andrea Giardina il 15 dicembre saremo tra gli spalti del Colosseo, uno straordinario osservatorio sulla storia politica, sociale e antropologica dell'antica Roma. Amedeo Feniello, il 12 gennaio ci accompagnerà in Spagna nella Mezquita di Cordoba, foresta di simboli e luogo di mille contrasti. Il 26 gennaio sarà la volta di Alessandro Marzo Magno che ci porterà a Piazza San Marco nel cuore della Serenissima Repubblica. Con Luigi Mascilli Migliorini il 9 febbraio entreremo nelle sale di Versailles ripercorrendo le sue innumerevoli vite. Carlotta Sorba ci farà da guida nel Teatro alla Scala di Milano, un luogo simbolo dei rapporti tra il potere politico, la città e le sue classi dirigenti. Domenica 8 marzo sarà la volta della Statua della Libertà con Francesca Lidia Viano. Chiude il ciclo il 29 marzo Carlo Greppi con una lezione sul Muro di Berlino, emblema di tutte quelle frontiere che negano la libera circolazione degli esseri umani.

Il ciclo Lezioni di Storia Le opere dell’uomo ideato dagli Editori Laterza, organizzato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma è realizzato grazie al sostegno di UniCredit.



Costi biglietti e abbonamenti

biglietto singola lezione 14 euro

biglietto singola lezione studenti 5 euro

abbonamento 95 euro

abbonamento studenti 45 euro



Rinnovo abbonamenti fino a giovedì 10 ottobre dalle ore 11 alle ore 19 solo presso il botteghino dell’Auditorium.

Vendita nuovi abbonamenti e biglietti: domenica 13 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 20 e a seguire tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20 presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica.

Esclusivamente i biglietti per le singole lezioni sono in vendita anche tramite internet (con disponibilità limitata) Sarà possibile acquistare un massimo di due abbonamenti a persona.



Dove acquistare

Presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, per telefono al numero 892.101 (a pagamento) o su www.auditorium.com www.ticketone.it



Contatti stampa

Ufficio stampa Fondazione Musica per Roma

Tel. 06-80241203 – 228 – 231 – 583

Email: ufficiostampa@musicaperroma.it



Ufficio stampa Editori Laterza

Nicola Attadio

Email: attadio@laterza.it

PROGRAMMA

Domenica 10 novembre 2019 – ore 11

Le piramidi

Giuseppina Capriotti Vittozzi

A metà del terzo millennio a.C. i faraoni impiegano ingenti risorse nella costruzione delle loro gigantesche tombe. Si viene formando un paesaggio sacro, coerente con una visione del mondo rivelatrice della civiltà egizia.

Giuseppina Capriotti è capo del Centro Archeologico Italiano dell'Ambasciata d'Italia al Cairo.



Domenica 24 novembre 2019 – ore 11

Il Partenone

Luciano Canfora

Nella storia della repubblica ateniese il Partenone, legato per sempre alla figura di Pericle, costituisce contemporaneamente il simbolo della città, il luogo di culto, la sede del tesoro e l’ostentazione artistica delle glorie cittadine. Il direttore dei lavori fu Fidia, una sorta di straordinario ministro dei lavori pubblici, travolto da scandali a sfondo politico.

Luciano Canfora è professore emerito dell’Università di Bari.



Domenica 15 dicembre 2019 – ore 11

Il Colosseo

Andrea Giardina

Nella Roma imperiale i cittadini si divertono allo spettacolo dei gladiatori che uccidono le bestie feroci, delle bestie feroci che uccidono i gladiatori, dei gladiatori che si uccidono tra loro. Quando entriamo in uno dei monumenti più visitati al mondo, ci ritroviamo in uno straordinario osservatorio sulla storia politica, sociale e antropologica dell'antica Roma.

Andrea Giardina è professore di Storia romana presso la Scuola Normale Superiore.



Domenica 12 gennaio 2020 – ore 11

La Mezquita di Cordoba

Amedeo Feniello

Simbolo della lunga vicenda musulmana in Spagna, cominciata nel 711, la Mezquita di Cordoba racconta, ancora oggi, di innumerevoli vicende di contrasti e lotte, di filosofie e bellezze, di musulmani e cristiani. Un monumento che è esso stesso una foresta di simboli, in una città, a cavallo dell’anno Mille, tra le più splendenti del mondo.

Amedeo Feniello lavora presso l’Isem-CNR di Cagliari e insegna Storia medievale all’Università degli Studi dell’Aquila.



Domenica 26 gennaio 2020 – ore 11

Piazza San Marco

Alessandro Marzo Magno

Conosciuta in tutto il mondo, l'unica piazza di Venezia – gli altri slarghi si chiamano campi – ha costituito il cuore politico e la vetrina della Serenissima Repubblica. Lì si concentravano tutti gli avvenimenti significativi: la presentazione al popolo del doge appena eletto, le esecuzioni capitali, l'arrivo degli ambasciatori stranieri, le feste e le processioni che rendevano splendida la città. Alessandro Marzo Magno è giornalista, storico e scrittore.



Domenica 9 febbraio 2020 – ore 11

Versailles

Luigi Mascilli Migliorini

Nata come vigoroso progetto politico capace di imporre l’autorità della monarchia su una Francia feudale, Versailles è condannata ad essere il segno di battaglie del potere. Devastata dai rivoluzionari, ‘snobbata’ da Napoleone, quartier generale dei prussiani durante l’assedio di Parigi, conosce un nuovo momento di gloria quando – nella celebre Galleria degli Specchi – ospita la firma della pace che chiude la Prima guerra mondiale.

Luigi Mascilli Migliorini è docente di Storia moderna presso l’Università di Napoli L’Orientale.



Domenica 23 febbraio 2020 – ore 11

Il Teatro alla Scala

Carlotta Sorba

Fatto costruire da Maria Teresa d'Austria, ma su richiesta delle maggiori famiglie milanesi, il Regio Ducal Teatro alla Scala è dal 1778 un luogo simbolo dei rapporti tra il potere politico, la città e le sue classi dirigenti. Ed è l'esperienza dell'opera, il genere italiano per eccellenza, che si vive e si rinnova tra le sue mura, da allora fino ad oggi.

Carlotta Sorba è professore di Storia contemporanea all’Università di Padova, dove dirige il Centro interuniversitario di Storia Culturale (CSC).



Domenica 8 marzo 2020 – ore 11

La Statua della Libertà

Francesca Lidia Viano Rigida guardiana o madre generosa che apre le porte del Paese delle opportunità? Donata dai francesi ed assemblata da un’equipe di operai italiani, da quando è stata inaugurata nel 1885 la statua è sempre stata considerata il simbolo del potere americano. Essa si rivelerà un’icona universale, emblema delle glorie e delle rovinose cadute dei grandi poteri.

Francesca Lidia Viano è fellow del Weatherhead Center for International Affairs, presso l’Università di Harvard.



Domenica 29 marzo 2020 – ore 11

Il Muro di Berlino

Carlo Greppi

Inizialmente un'opera rudimentale ad altezza uomo, il Muro di Berlino è raccontato come un atto di difesa necessario, ma in realtà si rivolge fin da subito contro gli abitanti della Germania Est. Il testimone passerà idealmente alle democrazie liberali, uscite ‘vincenti’ dalla guerra fredda, che dagli anni Novanta daranno continuità alla pratica messa in atto dalla DDR, negando la libera circolazione.

Carlo Greppi è storico, scrittore e dottore di ricerca in studi storici.

Ultimo aggiornamento: 11:00

