Javier Girotto & Aires Tango

25 años

Javier Girotto – sassofoni

Marco Siniscalco - contrabbasso e basso elettrico

Michele Rabbia – percussioni, live electronics

Alessandro Gwis – pianoforte, tastiere



Una Festa, un compleanno. Un’occasione unica ed irripetibile per celebrare nella città i cui tutto è cominciato i 25 anni degli Aires Tango, lo storico quartetto capitanato da Javier Girotto. Il gruppo nasce nel 94 da un’idea del sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, che ispirandosi alle proprie radici musicali e fondendole con le modalità espressive tipiche del Jazz crea un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto con Aires Tango arriva ad un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per la natura improvvisativa che per il continuo ricambio del materiale musicale. In 25 anni gli Aires Tango hanno pubblicato numerosi dischi e scritto e interpretato brani originali e colonne sonore di film riattualizzando i reinventando il tango argentino in maniera unica e originale.



Martedì 30 luglio ore 21

Biglietto 15 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA