DAL 7 DICEMBRE AL 12 GENNAIO



Sabato 7 dicembre si è inaugurata la pista di ghiaccio all’Auditorium Parco della Musica dove grandi e piccini potranno pattinare a ritmo di musica durante le feste di Natale.

In occasione della giornata inaugurale è stato possibile assistere all’esibizione di Chiara Censori, pluricampionessa del mondo di pattinaggio in linea, seguita da musica e divertimento con l’intrattenimento musicale di Picky. E ancora trampolieri, mascotte, bolle di sapone e sculture di palloncini in un clima di grande festa.

Tanti gli eventi in programma fino alla chiusura della pista prevista per il 12 gennaio 2020, dagli spettacoli di Street Magic con i maghi provenienti dalla famosa manifestazione Super Magic alle esibizioni di Hockey sul ghiaccio. Da non perdere il 24 dicembre l’appuntamento con Babbo Natale che dopo aver salutato il pubblico presente, indosserà i pattini per volteggiare tra le cupole dell’Auditorium.

Gli orari della Pista

tutti i giorni dalle 10 alle 24

24 dicembre dalle 11 alle 18

25 dicembre dalle 15 alle 24

31 dicembre dalle 11 alle 01.00



Calendario eventi



7 dicembre ore 18

Inaugurazione pista con l’esibizione di Chiara Censori e l’intrattenimento musicale di Picky



8, 26 dicembre e 6 gennaio ore 16

Street Magic – maghi della manifestazione Super Magic



11 e 18 dicembre ore 17

Esibizione atleti FISG



9 e 16 dicembre, 8 gennaio ore 17

Esibizione Hockey su ghiaccio



12,20,27 dicembre, 3 e 10 gennaio

Silent disco, si balla con la musica in cuffia



22 dicembre ore 16

A Christmas Carol



24 dicembre ore 11

Babbo Natale in pattini



30 dicembre ore 16

Evento salvamamme



Ufficio stampa Musica per Roma tel. 06-80241203– 228 – 231 – 583 ufficiostampa@musicaperroma.it