I Thirty Seconds to Mars infiammano il pubblico del Roma Summer Fest

La band capitanata daha fatto tappa con il suo tour ieri all’Auditorium Parco della Musica per uno dei concerti più attesi delIl loro ultimo album “America”, nella settimana di uscita, è stato il disco internazionale più venduto in Italia, grazie al debutto in seconda posizione della classifica ufficiale dei dischi più venduti nel nostro Paese con singoli di successo come “Walk on Water” o “Dangerous Night”, che ha raggiunto la settima posizione dell’airplay italiano e ancora “Rescue Me”, che pure ha raggiunto la top10 in Italia.Sul palco non è mancato il duetto consulle note di “Love is Madness”.