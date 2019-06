I MÅNESKIN inaugurano con un concerto sold out il Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica

5000 spettatori hanno invaso la cavea per ascoltare la band rivelazione del 2018 che in un solo anno ha già conquistato 12 dischi di platino e oltre 200 milioni di streaming su Spotify, collezionando oltre 135.000 biglietti venduti con 66 date sold out. I componenti dei Måneskin sono stati anche i primi artisti ad apporre le loro firme sul Wall of Fame, il progetto originale che ha raccolto oltre 100 autografi dei più grandi artisti nazionali ed internazionali che si sono esibiti al Roma Summer Fest.Inaugurato anche Il Summer Lounge con cocktail bar e area entertainment dove è possibile degustare un aperitivo prima dell’inizio del concerto accompagnati da un dj set.È attivo anche il Kids Corner , il servizio di intrattenimento per bambini dai 3 anni di età, dalle 20.00 alle 24.00 nei giorni di concerto. La stagione estiva prosegue la prossima settimana conIl Volo (26 giugno), Retape Summer (28 giugno), Take That (29 giugno),Taranta Gitana (30 giugno), Tiromancino (1 luglio) e poi per tutto il mese di luglio fino al 2 agosto. Tutto il programma consultabile su