I giovani cantanti, dopo l’affermazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno fatto tappa a Roma e in una cavea gremita hanno festeggiato i loro dieci anni di carriera. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno anche apposto le loro firme sul Wall of Fame, il progetto originale della Fondazione Musica per Roma che ha raccolto gli autografi dei più dei più grandi artisti nazionali ed internazionali.