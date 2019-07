Grande sorpresa ieri sera al concerto dei Tiromancino in Auditorium

Settimo appuntamento del Roma Summer Fest



Tanti applausi per Zampaglione e la sua band che, con inconfondibile forza e sensibilità cantautorale e un suono unico e ricercato, hanno ripercorso le tappe fondamentali della loro avventura artistica e presentato il loro ultimo progetto discografico, l’album “Fino A Qui”. Accompagnati dall’ Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più apprezzate a livello nazionale, hanno dato al concerto un sound inedito e coinvolgente per regalare al pubblico uno show audio-visivo di pura emozione. Sul palco della Cavea sono saliti due ospiti speciali per cantare insieme a Federico Zampaglione: Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso. Insieme al cantante dei TheGiornalisti, Zampaglione ha interpretato “Imparare dal vento”. Con Alessandra Amoroso invece ha chiuso il concerto cantando per la prima volta dal vivo una nuova versione di “Due destini”. Due regali inattesi che hanno scaldato il pubblico dell’Auditorium

