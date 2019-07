Giro di boa per il Roma Summer Fest 2019

PROSSIMI APPUNTAMENTI:



Diana Krall

Diana Krall - voce e piano

Robert Hurst - contrabbasso

Karriem Riggins - batteria

Joe Lovano - sassofono

Marc Ribot - chitarra

Cavea ore 21 Biglietto da 30.50 a 57 euro + d.p.

Massimo Ranieri

Màlia Napoletana

Cavea ore 21 Biglietto da 26.10 a 60 euro + d.p.

Martedì 16 luglio

Nick Mason’s Saucerful of Secrets

The Heartbeat of Pink Floyd

Cavea ore 21.30 Biglietto da 40 a 85 euro + d.p.

Mercoledì 17 luglio

Aurora

Opening Act Cecilia

Cavea ore 21 Biglietto da 20 a 30 euro + d.p.

Giovedì 18 luglio - ANNULLATO

Gigi Proietti

Cavalli di battaglia

Cavea ore 21 Biglietto da 30.50 a 85 euro + d.p.



Venerdì 19 luglio

Bowland

Cavea ore 21 Biglietto da 20 a 26.10 euro + d.p.

Sabato 20 luglio

Steve Hackett

Genesis Revisited Tour

Cavea ore 21 Biglietto da 26.10 a 50 euro + d.p.

Domenica 21 luglio

Thom Yorke

Tomorrow’s Modern Boxes Special Guest Andrea Belfi

Cavea ore 21 Biglietto da 45 a 70 euro + d.p.

Dopo 15 eventi, di cui 8 sold out, la rassegna di concerti estivi nella Cavea giunge a metà percorso e prosegue fino al 2 agosto con altri 14 appuntamenti. Domenica 14 luglio Diana Krall, la cantante e pianista jazz vincitrice di numerosi Grammy, si esibirà in Auditorium accompagnata da Robert Hurst al basso, Karriem Riggins alla batteria e da due ospiti davvero speciali, Joe Lovano, uno dei più grandi sassofonisti del jazz contemporaneo e Marc Ribot, geniale ed eclettico chitarrista. E una straordinaria formazione jazz tra cui spiccano Enrico Rava, Stefano Di Battista e Rita Marcotulli, accompagnerà anche Massimo Ranieri. Il 15 luglio l’attore e cantante proporrà il suo spettacolo Malia Napoletana, un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz. Martedì 16 luglio sarà la volta di Nick Mason, il leggendario batterista e fondatore dei Pink Floyd. Dopo il successo riscosso a gennaio, il 17 luglio torna sul palco dell’Auditorium la giovanissima artista norvegese Aurora. E poi Bowland il 19 luglio, Steve Hackett il 20. La settimana di eventi clou culminerà il 21 luglio con il concerto già sold out di Thom Yorke. Il frontman dei Radiohead sarà ospite per la volta in Auditorium ed eseguirà brani dalle sue opere da solista tra cui Anima, il suo ultimo progetto uscito il 27 giugno scorso