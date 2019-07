​​ERIC LEGNINI / RAFFAELE CASARANO DUO

Ultimo aggiornamento: 16:33

OLTREMAREMERCOLEDI’ 17 LUGLIO SALA CONCERTI ORE 21CASA DEL JAZZBiglietti 15 euro - Acquista biglietti Raffaele Casarano è considerato tra i più talentuosi e noti interpreti della New Jazz Generation italiana, fiore all’occhiello della creativa fucina della Tǔk Music diretta da Paolo Fresu. Con “Oltremare”, suo quarto album pubblicato dall’etichetta del trombettista e uscito il 15 giugno 2018, Raffaele Casarano ha dato vita a una nuova fase della propria carriera, lanciato dal momento di grande maturità professionale raggiunta verso la consacrazione a livello europeo.Questa nuova e importante avventura musicale vede Raffaele ancora più attento e sensibile a una delle tematiche centrali della nostra contemporaneità come l’immigrazione, la diversità, il richiamo della vita alla vita. Il sassofonista salentino è qui in duo conal piano, Fender Rodhes e Synth, ponendo le basi per una ricerca musicale diversa, che affonda direttamente nell’anima degli stessi musicisti, nelle radici del gospel africano, la soul music e l’hip hop. Sonorità (almeno per ciò che è relativo alla parte “ethno” annessa) a lui care, in quanto reduce da una serie di tour africani durante i quali è riuscito a collaborare con diversi musicisti dello Zimbabwe e del Sud Africa: una esperienza che ha segnato profondamente la realizzazione di questo album e dell’intero repertorio del progetto.