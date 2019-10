Dopo il successo straordinario delle prime due edizioni, che hanno visto la partecipazione di economisti di fama internazionale, imprenditori, politici e studiosi, torna a Roma, il Festival dell’Economia della Capitale. Economia Come vuole avvicinare un pubblico il più possibile ampio e trasversale ai temi economici, affrontando i nuovi scenari legati alla globalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’organizzazione del lavoro. Grande attenzione sarà dedicata naturalmente anche quest’anno all’Italia. In agenda incontri con economisti prestigiosi italiani e stranieri, giornalisti economici in grado di offrire una lettura chiara degli scenari attuali e protagonisti del mondo delle istituzioni. Ci saranno momenti di dibattito, presentazioni di libri, lezioni magistrali e tavole rotonde su temi nevralgici: dalle disuguaglianze globali ai nuovi modelli di welfare; dallo sviluppo sostenibile alla formazione universitaria più adatta alle esigenze del presente; dal lavoro femminile agli scenari delle città globali e di un mondo produttivo dominato dalla robotica.Tanti appuntamenti in agenda organizzati in diversi formati:L’analisi e il racconto dei nuovi mercati, dei luoghi dello sviluppo e della crescita e degli scenari aperti dall’innovazione tecnologica.I commercianti, i consumatori, gli imprenditori, le classi sociali: l’economia si fa esperienza.Dibattiti che mettono a confronto voci diverse su argomenti controversi dell’attualità.Incontri in formato lectio, in cui studiosi, anche di discipline non economiche, stabiliscono un ponte con questioni cruciali per il presente.L’attenzione è sull’Italia, su aspetti importanti della vita quotidiana e sulle misure da prendere per affrontare al meglio il futuro.Presentazioni delle novità editoriali che ci aiutano a capire meglio l’economia e la società.