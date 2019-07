DOMENICA 14 LUGLIO CAVEA ORE 21

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti 30.50 a 57.00 + d.P.

Diana Krall voce/piano

Robert Hurst – contrabbasso

Karriem Riggins – batteria

Joe Lovano – sassofono

Diana Krall, la cantante e pianista jazz vincitrice di numerosi Grammy, si esibirà all’Auditorium Parco della Musica per uno degli appuntamenti più attesi del Roma Summer Fest. L’artista torna a Roma accompagnata da Robert Hurst al basso, Karriem Riggins alla batteria e da due ospiti davvero speciali, Joe Lovano, uno dei più grandi sassofonisti del jazz contemporaneo e Marc Ribot, geniale ed eclettico chitarrista apprezzato in tutto il mondo. Durante il concerto si potrà assistere all’esecuzione live dei brani dell’ultimo album della Krall e riascoltare i successi e le sonorità che ne hanno contraddistinto lo stile unico e affascinante. Diana Krall è l'unica cantante jazz ad aver avuto otto album in cima alla classifica Billboard Jazz Albums al debutto. Ad oggi, i suoi album hanno raccolto cinque Grammy Awards, otto Juno Awards e nove dischi d'oro, tre dischi di platino e sette multi-platino.

