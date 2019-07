​CONCERTO SOLD OUT PER GLI INCOGNITO CON IL LORO GROOVE INCONFONDIBILE E COINVOLGENTE

Ultimo aggiornamento: 09:49

L’ENERGICA BAND CHE HA INVENTATO E ESPORTATO IN TUTTO IL MONDO L’ACID JAZZ HA INCANTATO OLTRE 1000 SPETTATORI NELLA CORNICE SUGGESTIVA DEL PARCO DI VILLA OSIO.E' IL SECONDO SOLD OUT DELLA STAGIONE ESTIVA SUMMERTIME 2019 DOPO QUELLO DI GARY CLARK JR.Dal 1979 ad oggi gli Incognito rappresentano, senza ombra di dubbio, una delle band più creative ed energiche del panorama musicale mondiale. Il loro ultimo album “In Search of Better Days” ha riscosso un enorme successo. Le composizioni fresche, ricche, contaminate, rappresentano la struttura ossea” di questo progetto discografico. I brani creano un tappeto di grooves, soul e funk, marchio caratteristico di questa band. Le melodie viaggiano verso sonorità nuove e mai sperimentate, i toni sono caldi, suadenti.Il disco vede la partecipazione di: Imaani, Vanessa Haynes, Tony Momrelle, Katie Leone e Vula Malinga, tra le voci più profonde e soul del panorama musicale inglese; il pianista Avery Sunshine, il batterista Richard Spaven, il percussionista Jody Linscott e il leggendario pianista giapponese Tomoyasu Hotei.Le strepitose capacità da songwriter di Bluey sono come sempre lo spettro di una profonda e ricca conoscenza musicale, dove passione e narrazione si fondono insieme per ottenere uno dei dischi più belli della storia degli Incognito.IL FESTIVAL ESTIVO CONTINUA MERCOLEDI 10 CON IL TRIO DI BILL FRISELL