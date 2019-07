CHARLES LLOYD Kindred spirits

Ultimo aggiornamento: 16:34

CHARLES LLOYD Kindred spiritssassofono -chitarra elettrica -chitarra -basso -batteria, percussioni -VENERDI 19 LUGLIO SALA CONCERTI ORE 21CASA DEL JAZZBiglietti 25 euro - Acquista bigliettiCharles Lloyd è uno dei più grandi sassofonisti viventi, un'autentica leggenda. Nato a Memphis negli anni Trenta, una delle capitali del blues, vanta collaborazioni variegate: Cannonball Adderley, Eric Dolphy e Ornette Coleman, ma anche e i Doors, i Beach Boys e Howlin' Wolf. Fin da giovane è stato attratto dalla musica classica contemporanea e la sua opera ha spaziato negli anni dal Gospel all'avanguardia jazzistica, senza tralasciare una certa fascinazione per l'esotismo nella scelta della strumentazione e dei timbri. Lloyd concepisce il sassofono come estensione della vocalità umana e il suo canto è un centro di gravità per il gruppo, di grande impatto lirico. Lloyd è anche noto per aver lanciato le carriere di molteplici pianisti, tra cui Keith Jarrett e Michel Petrucciani. "Kindred spirits" è la sua nuovissima formazione che unisce i talenti chitarristici di Julian Lage e Marvin Sewell alla sua fedele e solida ritmica composta da Reuben Rogers ed Eric Harland.