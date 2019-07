CAVEA IN ESTASI PER THOM YORKE AL ROMA SUMMER FEST

Il frontman dei Radiohead, ospite per la prima volta in Auditorium con il suo attesissimo concerto, chiude con il sold out il suo tour italiano.

Accompagnato da Nigel Godrich e dalle immagini del visual artist Tarik Barri, Yorke ha incantato gli spettatori della cavea con successi come Traffic, Brain in a Bottle, Twist tratti dai suoi album da solista.

Tra il pubblico ad applaudire anche Matteo Garrone, Woody Harrelson, Mannarino, Coma_Cose, Motta, Carolina Crescentini, Dori Ghezzi, Riccardo Sinigallia e il Vicesindaco di Roma Luca Bergamo.

Thom Yorke, è uno degli artisti più importanti ed influenti del nuovo millennio. Cantautore, polistrumentista, compositore e storico frontman dei Radiohead, è inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone. “The Eraser” è il titolo del suo primo album solista, pubblicato nel 2006 e prodotto da Nigel Godrich, produttore dei Radiohead. L’album ha debuttato nella Top 10 in UK e negli USA, ricevendo una nomination ai Britain’s Mercury Prize e una nomination ai Grammy Awards nella categoria “Miglior Album di Musica Alternativa”. Nel 2014 viene pubblicato a sorpresa il secondo album solista “Tomorrow’s Modern Boxes”. Tra il primo e il secondo disco solista, nel 2009 Thom Torke fonda insieme a Flea (Red Hot Chilli Peppers), il produttore Nigel Godrich, il batterista Joey Wronker e il percussionista Mauro Refosco, il gruppo “Atoms For Peace”, pubblicando nel 2013 l’album di debutto “Amok”.

Suspiria commissionato per il remake dell'omonimo film di Luca Guadagnino, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e il singolo Suspirium è stato premiato come miglior canzone originale ai Soundtrack Stars Awards 2018.

Dopo l'uscita di Tomorrow's Modern Boxes a settembre 2014, Yorke, Godrich e Barri hanno intrapreso, per tutto il 2015, il loro primo tour, coprendo Regno Unito, Europa e Giappone. Dopo la ristampa di Tomorrow's Modern Boxes nel dicembre 2017 su XL Recordings, il trio ha debuttato negli Stati Uniti, esibendosi nei teatri di Los Angeles e Oakland e ha preso parte al Day For Night Festival di Houston.

La combinazione di suoni di Thom e Nigel e le straordinarie immagini di Tarik Barri hanno generato elogi in tutto il mondo.

