Direzione artistica:Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon (Cafè Lotì)conNando Citarella: voce, tammorre, chitarra battente, marranzanoStefano Saletti: oud, lauta, bouzouki, vocePejman Tadayon: bamtar, ney, saz, voceVoci naturali (in ordine alfabetico):Barbara Eramo, Yasemin SanninoMusici (in ordine alfabetico):Pietro Cernuto: friscaletto, zampognaGabriele Coen: clarinetto, flautoCarlo Cossu: violino GiovanniLo Cascio: percussioniTactus Ensamble: percussioniDirettore Ensemble Classico: Giovanni Cernicchiaro Coro Arké, Corale Polifonica Città di Anzio, Coro Accordi e Note, Coro Novum Convivium Musicum, Coro MonteverdiLucia Casagrande Raffi: sopranoFrancesca Romana Iorio: mezzo sopranoMonaldo Braconi: pianoforteDesirè Scuccuglia: pianoforteGiochi di fuoco di Lucie IgniferiVoce narrante: Massimo Popolizio

Martedì 30 luglio

Roma Summer Fest 2019

Cavea ore 21

Biglietti da 15 a 37 euro + d.p.

L’incontro tra la tradizione popolare e la musica colta: le musiche e i canti medievali originali dei Carmina integrati con la partitura di Carl Orff; l’unione di coro, pianoforte e percussioni sinfoniche con gli strumenti antichi e popolari. Un grande ensemble che vuole tracciare un ponte tra storia e tradizione, cercando di riportare i canti religiosi o profani, scherzosi, amatori, satirici, blasfemi e mistici che compongono i Carmina Burana, alla loro dimensione originaria alla quale si ispirò Carl Orff per la sua omonima composizione nel 1937. Con la direzione artistica di Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon (i tre componenti del Cafè Lotì), il progetto vuole riportare all’origine lo spirito di mosaico multilingue e multiculturale che animava i racconti e le storie narrate nel Codex buranus che prese successivamente il nome di Carmina Burana. Sul palco, oltre cento persone: un grande ensemble classico diretto dal Maestro Giovanni Cernicchiaro, composto da due voci liriche soliste, due pianoforti, percussioni sinfoniche e quattro cori, che dialogherà con gli strumenti e le voci della tradizione popolare diretti dal Cafè Lotì. Uno spettacolo coinvolgente, introdotto dalla voce narrante di Massimo Popolizio che fa capire la forza della musica popolare come musica dell’incontro e diventa, nell’esecuzione trascinante dell’ensemble, un ponte tra passato e presente, tra musica “colta” e tradizionale. Nel corso del concerto verranno eseguiti, in anteprima assoluta, i brani contenuti nel CD del Cafè Lotì “In Taberna”, il secondo lavoro discografico del trio, in uscita per l’etichetta Materiali Sonori.