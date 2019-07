Ben Harper accende la Cavea dell’Auditorium

Straordinaria serata di musica all’Auditorium Parco della Musica in una Cavea stracolma di un pubblico entusiasta. Oltre due ore di concerto in cui il cantautore americano e la sua storica band The Innocent Criminals, hanno presentato al pubblico l’ultimo album “No mercy in this land” e i brani più famosi della loro carriera, tra cui Burn One, Walk away, Forever, Diamonds on the inside. A fine concerto Ben Harper ha lasciato la sua firma sul Wall of Fame in ricordo di un’ incredibile serata.

