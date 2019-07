AURORA Opening act: Cecilia

Dopo il successo riscosso a gennaio, ritorna per un’unica data estiva in esclusiva al Roma Summer Fest Aurora, la giovanissima cantautrice norvegese già vincitrice di due Norwegian Grammy Award e con fan del calibro di Katy Perry. Ad aprire il concerto ci sarà un’altra giovane promessa italiana, Cecilia, già protagonista di Retape, la rassegna della Fondazione Musica per Roma che punta a scoprire i nuovi talenti musicali. Dopo il Tra art pop e suggestioni nordiche, poco più che ventenne, la giovanissima cantante norvegese si sta facendo strada nel mondo della musica a ritmi di premi internazionali e tour completamente sold-out. Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio Spellemannprisen, il corrispettivo del Grammy norvegese, come miglior esordio con l’EP “Running with the Wolves” e due anni dopo, a gennaio 2017, si aggiudica due Norwegian Grammy come Pop Solo Artist of the Year e Music Video of the Year con il brano “I Went Too Far”, tratto da “All My Demons Greeting Me As A Friend”, il disco di debutto pubblicato a marzo 2016. Con il primo lavoro sulla lunga distanza AURORA si è esibita per ben due volte in Nord America, con concerti ovunque esauriti, oltre alle apparizioni in importanti TV show tra cui “The Tonights Show Starring Jimmy Fallon”, “Conan” e “The Late Show with Steven Colbert”. Un debutto eccitante a cui si aggiungono i concerti da headliner in Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca, Svezia, Olanda, Belgio, Norvegia ed il lungo tour che l’ha portata in Australia, Singapore e Nuova Zelanda. AURORA ha tutte le carte in regola per la via del successo, quello vero e meritato, grazie alla sua voce armoniosa ed angelica ed al suo indiscutibile talento. Conosciuta ai più per la cover del famoso brano degli Oasis, “Half the World Away”, AURORA è nata e cresciuta a Bergen, in Norvegia. Ispirata alle atmosfere dark ed alla malinconia dei cieli grigi della sua terra, la giovane cantautrice crea un sound a tratti misterioso. Alcuni dei suoi singoli sono stati inoltre scelti per la realizzazione di alcune serie TV di successo, tra cui “The Flash”, “Teen Wolf” e come colonna sonora per il videogame FIFA 16. Pubblicato a settembre 2018 per la prestigiosa etichetta Decca Records, che la segue sin dagli esordi, ‘Infections of a Different Kind – Step 1’ è l’ultimo album di studio, un ammaliante electro-dream-pop dalle atmosfere artiche e sognanti, che ben rappresentano il talento della giovane artista che, instancabile, ha pubblicato ad inizio anno il brano ‘Animal’. Prodotto con la collaborazione di Tim Bran, Roy Kerr (London Grammar, Primal Scream), Magnus Skylstad ed AURORA stessa, il brano rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, da cui potremmo presto aspettarci novità! Cecilia è riuscita a incantare con la sua arpa prima Niccolò Fabi poi Max Gazzè che la chiama per partecipare con lui al Festival di Sanremo. A quattro anni dalla sua opera prima “Guest” del 2015, Cecilia torna con un nuovissimo disco "Cupid's Catalogue" che la riporta in tour tra suoni antichi e nuove sperimentazioni. Oltre alla sua famosa arpa Cecilia si destreggia infatti anche con batteria, percussioni, synth e altri strumenti.



MERCOLEDI 17 LUGLIO CAVEA ORE 21 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Biglietti da 20 a 30 euro + d.p.