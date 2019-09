Dopo il grande successo della stagione estiva è ripartita la programmazione di concerti dalla Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Anche quest’anno i protagonisti della scena musicale italiana e internazionale presenteranno nelle sale del Parco della Musica i loro nuovi progetti live. Il 28 settembre Motta farà tappa all’Auditorium col suo tour Per l’ultima volta; il 29 settembre sarà invece Alberto Urso a esibirsi accompagnato da una grande orchestra. Il 3 ottobre è in arrivo il trio di uno degli innovatori del pianoforte jazz contemporaneo Brad Mehldau , e il giorno dopo una delle formazioni che ha cambiato la storia della musica afroamericana, gli Art Ensemble of Chicago , festeggia nella Sala Santa Cecilia il mezzo secolo di musica. Domenica 6 ottobre torna l’ Ottobrata Romana , l’appuntamento stagionale con l’Orchestra Popolare Italiana, l’orchestra residente di Musica per Roma diretta da Ambrogio Sparagna, che assegnerà a Alessandro Mannarino per il suo originale lavoro compositivo il nuovo Premio speciale Gabriella Ferri. Il 6 ottobre in arrivo anche uno dei più importanti produttori, musicisti e compositori Dardust che ha contribuito a dare una svolta alle produzioni della musica italiana creando sonorità nuove. L’11 ottobre per il ciclo Carta Bianca a Luca Barbarossa lo studio di Radio2 Social Club si trasferirà da via Asiago, per una notte, all’Auditorium. Sono tante le star italiane e internazionali in arrivo nei mesi di novembre e dicembre: tra gli italiani Francesco Renga (3 e 4 novembre) che si esibirà in una doppia data per presentare il nuovo album di inediti “L’altra metà” Giovanna Marini che torna in Salento da dove, nei primi anni ’70, è partito il suo viaggio alla scoperta dell’universo del mondo popolare (30 ottobre), A novembre il Roma Jazz Festival questa edizione al tema del confine e del suo attraversamento con le musiche di Radiodervish (1/11), Dianne Reeves (2/11), Antonio Sanchez (4/11), Linda May Han Oh (5/11), Dave Holland (6/11), Archie Shepp (11/11), Tigran Hamasyan (13/11), Elina Duni (16/11), Abdullah Ibrahim (17/11), Ralph Towner (18/11), Federica Michisanti Horn Trio (23/11), Gabriele Coen (27/11), Luigi Cinque (28/11), Carmen Souza (29/11), Roberto Ottaviano (30/11). A dicembre immancabili i concerti del Roma Gospel Festival in programma dal 22 al 31 dicembre in cui faranno da colonna sonora al Natale i Chicago Mass Choir (22-25/12), South Carolina Mass Choir (25/12), Dennis Reed & Gap (27-29/12), Danell Daymon & Greater Works (30-31/12).