Roma Summer Fest 2019

Cavea ore 21

Biglietto 22 euro + d.p.

Acquista Biglietto Venerdì 2 agostoRoma Summer Fest 2019Cavea ore 21Biglietto 22 euro + d.p.

La data di Roma sarà una delle uniche occasioni per ascoltare live un artista unico, capace di dare vita a, e in cui melodia e armonia tornano a giocare un ruolo importante tanto quanto quello delle architetture ritmiche. Come membro di, come partner musicale di(Orchestra of Bubbles) e comeha sempre cercato di trascendere il dance floor e la sala da concerto allo stesso modo, dando vita a un'eleganza che permea ogni suono e fornisce strati di dettagli sfumati capace di generare una bellezza quasi universale e fortemente emotiva.