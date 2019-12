AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI RETAPE IL FESTIVAL DEDICATO AI TALENTI EMERGENTI DELLA SCENA MUSICALE ROMANA

Fulminacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, è una delle più belle realtà della nuova musica romana. Classe 1997, cantautore, ha firmato all’inizio del 2019 il suo album d’esordio, “La vita veramente”, con il quale ha conquistato subito il favore del pubblico. Indie, pop, una vena di rock e un’altra da cantautore, per scrivere canzoni in cui parla “di amori e rincorse, di tangenziali e gite, tradimenti e caffè, sigarette, ascensori e semafori, insomma, della vita, veramente”.Yuman - Ha 24 anni e una gran voce. Ha scelto di chiamarsi Yuman, con un bellissimo gioco di assonanze e ha da poco pubblicato il suo primo album, "Naked Thoughts", un bel mix di soul, pop e melodia, cantata in inglese con un piglio completamente internazionale. Ha tutte le carte in regola per un brillante futuro.Il successo del remix di “Thoiry” porta anche la firma di Puritano, eccellente rapper e componente del collettivo di Mitraglia Rec, il collettivo romano di cui fanno parte anche Quentin 40 e Dr Cream. Il rap di puritano si anima di chitarre elettriche e di rock, è tagliente e sicuro, e la sua musica è tra le cose più interessanti in città.Dola - Soul, R'n'B, blues, canzone, addirittura, a quanto dice lui, anche un pizzico di punk. Sono questi gli elementi mescolati con sapienza da Dola nel suo nuovo progetto, assieme al beatmaker e produttore Mental. Un lavoro molto bello, perché ancora di nuova canzone italiana si tratta, ma con un'attitudine che è perfettamente in bilico tra pop e elettronica.Life in the woods - Una rock band di tipo nuovo, con un animo antico e uno sguardo verso il futuro. Life in the woods nascono nel 2017 e sono parte della gloriosa scuderia della Contempo. Sostenuti da Gianni Maroccolo, i ragazzi romani hanno un suono preciso e ben calibrato, nel quale il “classic rock” e la new wave diventano ancora una volta contemporanei.Galeffi – E’ una delle “star” della nuova scena romana, cantautore personalissimo che ama definire le sue canzoni “normali”. E la meraviglia di questa “normalità” è quella di essere fuori da mode e trend ma al tempo stesso essere perfettamente nel proprio tempo, raccontando storie nelle quali è possibile riconoscersi, scrivendo canzoni che viene subito la voglia di cantare.I Quartieri - Dieci anni alle spalle e un nuovo album, "Asap" appena pubblicato per la 42 Records. Sono I Quartieri, band romana che conosce l'arte della canzone e la pratica in gruppo, riuscendo a mettere a fuoco atmosfere e temi personali, trasformandoli in sentimenti coinvolgenti e brani di sicuro interesse. Non solo rock, ma anche canzone, gusto per la ricerca, voglia di scrivere testi interessanti e mai scontati. Gli elementi giusti per convincere il pubblico e lasciarsi ascoltare con grande piacere.Von Datty – Autore di canzoni surreali, di brani rock travolgenti, di improvvisi spunti poetici, Vin Datty ha la capacità di sorprendere e di mettere insieme tante cose diverse, dal cinema alla letteratura, dal teatro a mille altre “Diavolerie”, come s’intitolava il suo lavoro del 2012. E’ passato tanto tempo da allora, Von Datty è cresciuto e maturato e oggi offre una delle ipotesi musicali più interessanti della Capitale.Valeries – Può una rock band avere molte anime? Si, ed è questo il caso dei Valeries, difficilmente incasellabili in un'unica categoria, liberi pensatori che amano la musica come forma d’arte, il pop come leggenda e l’intrattenimento come regola. Pensano in grande e sognano in grande, come dimostra la loro musica.Alice Robber - Alice Robber è una giovanissima cantautrice, che ha da poco pubblicato il suo primo singolo, "No place". Di base a Londra, dove vive e lavora, Alice scrive e canta in inglese, ha uno stile in bilico tra pop e canzone d'autore e ha tra i suoi punti di riferimento Fiona Apple e i 1975. Accanto a lei ci sarà Nuvola, al secolo Elisa Mariotti, cantautrice personalissima e originale.Side Baby - Dopo la storica esperienza con la Dark Polo Gang, Side Baby prova a volare da solo, in un mare di musica e di visioni che sono in sintonia con le nuove generazioni, le nuove vibrazioni di un nuovo mondo che è ancora tutto da scoprire. Chiamatela trap, se volete, ma Side baby guarda decisamente oltre.