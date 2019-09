AL VIA IL ROMAEUROPA FESTIVAL

Sarà la coreografa brasiliana Lia Rodrigues ad aprire con il suo spettacolo Furia la XXXIV edizione del Romaeuropa Festival, in programma dal 17 settembre al 24 novembre. L’Auditorium Parco della Musica ospiterà la programmazione musicale e parte degli spettacoli di danza e teatro della rassegna che quest’anno proporrà il racconto di un paesaggio stratificato, di una complessa geografia del contemporaneo.

Per la musica, a ottobre in arrivo un fine settimana di doppi concerti dedicati alla World Music contemporanea sotto il titolo di “Diasporas” con Alsahara & The Nubatones e J.P. Bimeni & The Black Belts (10 ottobre), Blick Bassy e Mayra Andrade (11 ottobre), Abdullah Miniawy, Peter Corser, Karsten Hochapfel, Erik Truffauz e Rayess Bek & La Mirza (12 ottobre). Per la musica contemporanea in programma il 6 novembre Andrea Liberovici, Helga Davis, Schallfeld Ensemble, e doppio appuntamento con il PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble, l’ensemble di Musica per Roma dedicato al repertorio contemporaneo che dedicherà la prima serata al compositore Ivan Fedele (7 novembre) e la seconda a Louis Andriessen (17 novembre). Evento speciale in prima nazionale che chiude questa sezione musicale del REF è quello che vedrà insieme in Sala Santa Cecilia il duo pianistico francese composto dalle sorelle Katia e Marielle Labèque, il chitarrista dei The National Bryce Dessner e il compositore e producer David Chalmin per un omaggio ai maestri del minimalismo, Minimalist Dream House con in programma musiche commissionate a Max Richter, David Lang, Timo Andres, Caroline Shaw e Thom Yorke, impegnato per la prima volta in una composizione classica. Due gli appuntamenti con la danza contemporanea e uno con il teatro prima del gran finale: dal 13 al 15 novembre Aurelién Bory chiude la trilogia dedicata alle donne con aSH interpretato da Shantala Shivalingappa e il 17 novembre unica data della Rambert Dance Company che ha creato uno spettacolo per i 100 anni della nascita di Merce Cunningham con le musiche di Philip Selway (dei Radiohead) e scene e costumi di Gerhard Richter. 17 novembre è la volta del teatro con Ritorno a Reims basato sulle memorie di Didier Eribon regia di Thomas Ostermeier con Sonia Bergamasco. Il 24 novembre tutte le sale dell’Auditorium Parco della Musica saranno coinvolte in una serata di concerti per il Gran finale del Romaeuropa Festival 2019. Una line up d’eccezione composta dall’atteso ritorno di Ryuichi Sakamoto affiancato da Alva Noto.

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA