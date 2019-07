AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti da 20 a 25 euro + d.p.

In anteprima nazionale per il Roma Summer Fest 2019 arriva la super band cubana Afro Cuban All Stars diretta dal maestro Juan de Marcos Gonzales, tra i produttori e musicisti più attivi della straordinaria scena musicale cubana, il fondatore del Buena Vista Social Club. A Toda Cuba Le Gusta, l'album di debutto degli Afro-Cuban All Stars, fu il primo di una trilogia di straordinari album registrati dalla World Circuit in una sola sessione di due settimane presso gli Egrem Studios de L'Havana nel 1996 (gli altri due, che condividono gran parte degli stessi musicisti, furono Buena Vista Social Club e Introducing Ruben Gonzalez). Lo scorso settembre, in concomitanza con i vent'anni dalla sua pubblicazione, la rinomata etichetta londinese ha deciso di ristampare questo pezzo di storia contemporanea e - come conseguenza - la sua scintillante orchestra si è rimessa in cammino per portare di nuovo in giro per il mondo l'incontenibile energia live di quelle session leggendarie.