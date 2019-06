DAL 24 GIUGNO AL 1 AGOSTO 2019 OLTRE 30 CONCERTI

Da Gary Clark a Steve Gadd, Sarah Jane Morris, Richard Galliani, Ute Lemper, Paolo Fresu, Cammariere, Omar Sosa e tanti altri

Jazz, blues, soul, tango, swing, funky, acid jazz, musiche del Mediterraneo. È un’estate poliedrica e ricca di grandi nomi quella in arrivo alla Casa del Jazz con la manifestazione Summertime 2019 prodotta dalla Fondazione Musica per Roma. Dal 24 giugno al 1 agosto si susseguiranno a Villa Osio oltre 30 concerti alcuni dei quali all’interno della XXIX edizione del Festival I Concerti nel Parco Estate 2019, da Gary Clark JR a Bill Frisell, e ancora Steve Gadd, Sarah Jane Morris, Charles Lloyd, Richard Galliano, Ute Lemper Sergio Cammariere, Paolo Fresu, Neri Marcorè, Filippo Timi, Incognito, Omar Sosa, Orchestra di Piazza Vittorio e molti.

Si parte il 24 giugno a ritmo di tango con il Quinteto Astor Piazzolla, e si prosegue con un artista definito da Barack Obama “il futuro della musica”, Gary Clark JR (25 giugno). Il 26 giugno prima serata con la Roma Sinfonietta che eseguirà Trouble in Tahiti di Leonard Bernstein. La seconda serata del 4 luglio sarà invece dedicata tutta al genio compositivo di George Gershwin. Il 29 giugno Gegè Telesforo presenta il suo spettacolo patrocinato dall'Unicef Soundz for children mentre il 2 luglio arriva la giovane trombettista spagnola Andrea Motis. Ritorna alla Casa del Jazz la NTJO New Talents Jazz Orchestra, l’orchestra diretta da Mario Corvini che interpreterà le composizioni e la musica di Enrico Pieranunzi, un progetto che diventerà anche un disco della Parco della Musica Records (6 luglio). il 7 luglio arriverà la Funk Off, una vera e propria marching band, seguita da una delle band più creative ed energiche di sempre con il suo inconfondibile mix di groove, soul e funk, gli Incognito (8 luglio). Un atteso ritorno è quello di uno dei più grandi chitarristi contemporanei e sperimentatore di nuovi percorsi musicali Bill Frisell in trio con Tony Scherr e Kenny Wollesen (10 luglio). E ancora Steve Gadd (15 luglio), uno dei più influenti batteristi dell'intera storia della musica contemporanea e il duo formato dal pianista belga Eric Legnini e da uno dei più talentuosi interpreti della New Jazz Generation italiana Raffaele Casarano (17 luglio). Il 19 luglio arriverà Charles Lloyd, uno dei più grandi sassofonisti viventi, un'autentica leggenda. Sempre parlando di leggende arriva il trio Peter Erskine – Eddie Gomez – Dado Moroni formato da una sezione di mostri sacri del jazz (21 luglio). Il 23 luglio sarà la volta del concerto interattivo di Max Weinberg, batterista della E Street Band di Bruce Springsteen. Il 25 luglio la tromba di Paolo Fresu e il bandoneon di Daniele di Bonaventura incontreranno il violoncellista carioca Jacques Morelenbaum il 26 luglio Sergio Cammariere presenterà al pubblico il suo ultimo disco “La fine di tutti i guai”, il 29 luglio Antonello Salis e Simone Zanchini, si incontrano per sperimentare una musica senza confini e subito dopo festa per i 25 anni di uno dei gruppi più noti per aver reinterpretato il tango argentino in chiave jazz: Javier Girotto & Aires Tango "25 años" (30 luglio). Il 31 luglio Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Mazzariello al pianoforte presentano il nuovo disco Tandem Live.

La ventinovesima edizione de I Concerti nel Parco inaugura il 5 luglio con Il Piccolo Principe in una libera interpretazione di Filippo Timi e Lucia Mascino accompagnati da I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Il 9 luglio Edoardo Ferrario presenta in prima assoluta il nuovo spettacolo “Summer Comedy Show”. L’11 luglio la grande voce di Sarah Jane Morris presenta “A sweet little mistery”, un tributo a John Martyn e il 12 luglio sarà dedicato alla musica popolare con “Tarantarìa”, un concerto-spettacolo di tarante e tarantelle con la Compagnia Sciarabballo e l’Ensemble Transumanze Popolari. Neri Marcorè in veste di attore e cantante sarà accompagnato da tre voci e chitarre per rendere omaggio alla musica di autore di Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè. Ancora ritmi di tango a Summertime 2019 con il fisarmonicista Richard Galliano (16 luglio) mentre Teresa de Sio presenterà il 20 luglio il suo nuovo album. Piano vs Groove è l’incontro in prima assoluta tra il pianista Cesare Picco e il dj e cantante Alessio Bertallot (22 luglio). Ute Lemper si muove tra l’intrattenimento puro e l’espressione della protesta e disprezzo nell’America di ieri e di oggi attraverso canzoni di Hollywood e di Broadway e le canzoni di Tom Waits e Bob Dylan (24 luglio) mentre Omar Sosa con la violinista e cantante Yilian Cañizares, presenterà Agua un album che riflette le prospettive di due generazioni di artisti cubani che vivono fuori dalla loro Madre Patria (27 luglio). Infine l’Orchestra di Piazza Vittorio presenta in prima nazionale il nuovo spettacolo “OPV all’Opera” in cui proporrà arie d’opera elaborate e reinterpretate in chiave originale (1 agosto).

Ultimo aggiornamento: 18:12

