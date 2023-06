Sport, la magia dei grandi eventi in mondovisione dal Colosseo

Correva l’anno 1960. Correvano anche, scalzi e forse doloranti, sulle pietre levigate dell’Appia Antica e poi sui sampietrini sconnessi che conducevano fino al Colosseo, sotto l’Arco di Costantino, i piedi di un soldato etiope, Abebe Bikila (Abebe era il cognome, che si diceva prima, all’usanza etiope e all’ordine alfabetico per l’appello). Primo africano d’oro olimpico, lo promossero caporale e gli regalarono una casa e un Maggiolino, l’automobile. Il Negus lo volle sua guardia del corpo.

Corse scalzo perché le scarpe nuove gli facevano venire le vesciche. Quattro anni dopo, a Tokyo, mise le scarpe ormai consunte e vinse ugualmente. Mezzo secolo dopo un altro etiope, Siraj Gena, vinse la maratona che nel 2010 celebrava sulle strade di Roma il cinquantenario olimpico: agli ultimi metri si fermò, si tolse le scarpe a favore di operatore tv e li percorse scalzo. Un omaggio a Bikila, tracimò la retorica. Una buona idea di marketing era la verità. Lo sport era assai mutato da quel 10 settembre 1960.

Le Olimpiadi che cambiarono il mondo

Erano, quelle del maratoneta scalzo, le “Olimpiadi che cambiarono il mondo”, come ha riassunto felicemente sottotitolando il suo libro “Roma 1960” il giornalista americano David Maraniss, un premio Pulitzer. Volava Livio Berruti, e il rumore leggero delle sue scarpette spaventò un piccione che beccava sulla pista, sceso dal cornicione dell’Olimpico che non era ancora semicoperto e dove aveva fatto il nido, restando pigramente nel luogo dove era stato liberato al culmine dell’eterna cerimonia d’apertura con Giulio Andreotti che non smetteva mai di parlare. Roma aveva, avveniristici e nuovi, un Palazzo dello Sport all’Eur e un Palazzetto al Flaminio: il ring di Cassius Clay e Nino Benvenuti è ancora in una palestra storica della città, quella dell’Audace. Le Terme di Caracalla e la Basilica di Massenzio furono anch’esse un impianto, a Piazza di Siena saltavano sul podio Raimondo & Piero D’Inzeo, a Fiumicino atterravano i primi aerei, la Via Olimpica accelerava il traffico, il Villaggio Olimpico ospitava, allegra e senza i vincoli della sicurezza di oggi, la “meglio gioventù”, in un intervento urbanistico i cui frutti si raccolgono ancora perché hanno reso possibile tutta la Grande Storia dello sport che Roma ha vissuto da allora. E vive e vivrà: torneranno i Giochi? Avrebbero potuto già farlo… Le due Germanie, divise da tutto anche se non ancora dal Muro di Berlino, sfilarono dietro una sola bandiera (quelli dell’Ovest rinunciarono all’aquila, quelli dell’Est al compasso e al martello, lasciando solo il fondo giallo, rosso e nero); un diciassettenne di Alessandria disegnava calcio nella Nazionale: sarebbe divenuto il Golden Boy, Gianni Rivera, primo pallone d’oro italiano. Edoardo Mangiarotti vinse le ultime due delle sue 13 medaglie olimpiche, un record azzurro: un oro e un argento nelle squadre di spada e di fioretto. Non c’era ancora l’antidoping (di che morì sotto il sole di Casal Palocco il ciclista danese Jensen?) né c’era il controllo del sesso per lo sport femminile (le baffute sorelle Press, sovietiche, furono sospettate di essere fratelli).

La prima volta in televisione

C’era, però, la televisione.

La scommessa Ryder cup

Roma, checché superficialmente se ne pensi, è una delle città più verdi d’Europa quanto a spazi. Questa volta, quest’anno, alla fine di settembre, manderà sui teleschermi di tutto il mondo (la copertura è già prenotata da 160 Paesi), un angolo green che è un po’ defilato dal cuore della città, al limite fra Roma e Guidonia Montecelio, pochi chilometri per raggiungerlo: è il campo da golf del “Marco Simone”. La prima buca è all’ombra della torre del castello che è dell’anno Mille. E basta alzare lo sguardo, e sullo sfondo appare qualcosa che “ce l’abbiamo solo noi”, come canterebbero i coristi da stadio: il Cupolone. È lì che si confronteranno, per l’edizione della “Ryder Cup”, i 12 migliori golfisti d’Europa, in squadra, contro i 12 migliori golfisti d’America, in squadra anche questi. È il più grande evento nel calendario internazionale di questo sport che è capace, con il semplice e complicatissimo gesto di mandare in buca una pallina piccola piccola, di risvegliare l’attenzione globale. E quindi anche di dirottarla su Roma. E, in mondovisione sportivo, la nostra Capitale, è cosa risaputa, è la città più telegenica di tutte.