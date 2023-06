Il Messaggero 145 "Roma, Capitale del futuro", il webinar dalle 17:55

Lunedì 19 Giugno 2023, 12:12

C’è Roma nel cuore – e sotto i riflettori – de “Il Messaggero”, oggi in edicola con lo Speciale sui 145 anni del quotidiano, pubblicato, appunto, dal 1878. Una questione di storia e legami, forse vocazione, ma sicuramente anche di prospettiva.

Dalla Capitale, infatti, passa il futuro del Paese, nelle sue tante forme ed espressioni. Si va dalla centralità rispetto al fermento culturale e sociale alle rotte di sviluppo e agli investimenti, fino ai grandi progetti infrastrutturali. L’Urbe simboleggia l’unità e il punto di equilibrio e coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è proprio al progetto di rinnovamento – il più grande del Paese – secondo le direttrici di sostenibilità e capacità di innovare, che guarda “Il Messaggero”, dedicando al tema le celebrazioni per 145 anni, con il convegno Roma, Capitale nel Futuro, che si terrà oggi pomeriggio dalle 18 – sarà trasmesso in streaming sul sito del quotidiano – a Villa Miani. Un’occasione importante di confronto, che vedrà dialogare i promotori dello sviluppo che hanno individuato nello spirito della Capitale un’opportunità da non perdere per avviare il Nuovo Rinascimento del Paese.



IL PROGRAMMA

A introdurre i lavori sarà Francesco Gaetano Caltagirone, presidente “Il Messaggero”. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri approfondirà il tema La sfida di Roma al servizio dell’Italia, osservando quindi le possibilità del sistema Paese dal punto di vista capitolino. Al potenziale rappresentato da Roma guarderà il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nell’intervento Ripartire da Roma Capitale. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone solleciterà l’attenzione sull’interrogativo Far ripartire il lavoro da Roma, si può?, analizzando l’argomento da varie prospettive.

Il fronte investimenti, con le opportunità che porta con sé per la crescita di tutta l’Italia, sarà indagato da Massimo Antonelli, Ceo Ey Italy e Chief Operating Officer Ey Europe West, con il focus Una nuova attrattività: Roma, l’Italia e gli investimenti. Guarda avanti sulla questione anche Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, che accenderà i riflettori su La rinascita economica di Roma: investimenti e progetti. Ampio lo spazio dedicato a Roma e la messa a terra del PNRR, materia che sarà sviluppata da Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti, e da Giovanna Della Posta, Ad Invimit Sgr. Non può mancare ovviamente una riflessione sulle tematiche culturali analizzate anche in relazione alla scena internazionale. Roma, culla della cultura europea è il titolo dell’intervento che sarà tenuto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.



L’INNOVAZIONE

La capacità di cambiare, ripensarsi, rinnovarsi sarà al centro del focus La città del futuro e l’ecosistema dell’innovazione, tenuto da Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, università di Roma, e da Giampiero Massolo, presidente Mundys. A chiudere il convegno sarà Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, che si concentrerà proprio su Roma e la grande occasione del PNRR. Intervento dopo intervento, dunque, ad essere composto sarà un articolato e ricco affresco della Capitale, nelle sue molte anime, risorse e potenzialità. Condotto dalla giornalista Costanza Calabrese, il convegno sarà moderato da Massimo Martinelli, direttore “Il Messaggero”, e dai vicedirettori Guido Boffo e Alvaro Moretti, nonché dai caporedattori Barbara Jerkov, Christian Martino ed Ernesto Menicucci e dal giornalista Luca Cifoni. Più voci per meditare sul passato, indagare il presente e, soprattutto, pensare – e progettare – il domani di Roma e del Paese.