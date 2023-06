Massimo Antonelli AD EY: «Roma riparta dal ricco tessuto delle medie aziende»

Lunedì 19 Giugno 2023, 20:33

Roma, Capitale nel Futuro Dura da 145 anni il legame inscindibile fra il Messaggero e Roma: 145 anni di fatti, immagini e di parole, in cui si può ritrovare la quotidianità della Città Eterna.

In uno scenario internazionale scosso da crisi profonde e nella delicata situazione economica, Roma Capitale simboleggia l’unità e il punto di equilibrio e di coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il più grande progetto di rinnovamento del Paese.

È proprio dalla Capitale che passa il futuro d’Italia: dalla sua centralità rispetto al fermento culturale e sociale, alle rotte dello sviluppo e degli investimenti, fi no ai grandi progetti infrastrutturali e alle visioni che guidano ogni metropoli affamata di futuro, seguendo due direttrici fondamentali, sostenibilità e capacità di innovare. A questo progetto, il Messaggero dedica il suo 145esimo anniversario di attività: un’occasione per dialogare con i nuovi promotori dello sviluppo che hanno visto nello spirito della Capitale un’opportunità irripetibile per accendere il Nuovo Rinascimento d’Italia.