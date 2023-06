Il Messaggero compie 145 anni: oggi la diretta streaming dei funerali di Silvio Berlusconi

Il secondo appuntamento oggi 14 giugno con la ricorrenza dei 145 anni del Messaggero è stato rivoluzionato per i funerali di Silvio Berlusconi che saranno seguiti in streaming con gli inviati a Milano. Durante la giornata, con la mostra delle prime pagine storiche aperta dalle 10 alle 20, saranno in diretta da via del Tritone e da remoto personaggi che hanno condiviso con il Cavaliere un tratto di strada come Vanzina o Barillari. In sede i ricordi di alcuni personaggi che frequentavano il Cav.