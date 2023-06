Alex Britti, concerto al tramonto sulla terrazza in via del Tritone: la festa per i 145 anni de Il Messaggero

Grande spettacolo sulla terrazza della redazione de "Il Messaggero", in via del Tritone, dove al tramonto si è esibito Alex Britti in concerto. Il cantautore ha eseguito alcuni dei suoi brani più iconici, come "Gelido", "Oggi sono io" e "7000 caffé", attirando una folla di fan e curiosi davanti ai maxi-schermi installati per festeggiare i 145 anni del quotidiano. La vista sul cupolone di San Pietro e il tramonto di Roma hanno reso indimenticabile il live di Alex Britti, che ha fatto visita alla redazione e ha raccontato il suo legame speciale con Il Messaggero.