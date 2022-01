Il ct Roberto Mancini chiamerà anche Mario Balotelli per lo stage previsto a Coverciano la prossima settimana. Per l'attaccante dell'Adana Demirspor, club della serie A turca, è un ritorno in azzurro dopo tre anni e mezzo di assenza. Secondo voi, fa bene Mancini a dare una chance anche a Balotelli in vista del playoff mondiale di fine marzo o è più giusto che in Qatar ci portino i protagonisti della vittoria all'Europeo?