Red Bull lancia le Organics, bevande ufficiali del Giro d'Italia

inserisce per la prima volta nel suo portfolio un prodotto che non è un energy drink.by Red Bull è infatti la nuova gamma di soft drink effervescenti disponibili in 4 varianti di gusto: Simply Cola, gusto unico e iconico, Bitter Lemon, nota bitter mixata al succo concentrato di limone proveniente da agricoltura biologica, Ginger Ale, colore ambrato e gusto speziato grazie all’estratto di zenzero e al succo concentrato di limone da agricoltura biologica, Tonic Water, caratterizzata da una miscela armonica di limone e lime.Organics by Red Bull sono bevande rinfrescanti bio con un gusto unico. Secondo i regolamenti europei per i prodotti biologici, questi ultimi non contengono aromi artificiali, coloranti artificiali, conservanti o additivi come ad esempio l’acido fosforico. Ad un mese esatto dalla partenza della corsa rosa, Red Bull annuncia che Organics by Red Bull saranno le bevande bio ufficiali dei tifosi del Giro d’Italia, e percorreranno quasi 3.000 km di viaggio attraverso l’Italia rinfrescando i milioni di appassionati che per tre settimane seguiranno l’edizione numero 101 di un evento sportivo storico. Il Giro d’Italia è una delle “corse a tappe” più famose e belle al mondo, e Red Bull quest’anno sarà accanto a tutti i tifosi con i suoi nuovi soft drink biologici. La nuova linea di prodotti è confezionata nell’iconica lattina di alluminio Red Bull, riciclabile al 100%, e si declina nelle quattro diverse varianti, ognuna con un gusto unico e un carattere distintivo, come le bellissime città italiane che verranno raggiunte dal Giro.