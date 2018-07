Barbie Feet: la nuova tendenza dell'estate è mettersi in posa come una bambolina

di Luisa Mosello

Si scrivee si legge "la nuova foto tendenza dell'estate 2018". Sta spopolando su Instagram e in men che non si dica di sicuro invaderà tutti i profili social di ragazze e donne alla ricerca della posa perfetta. Soprattutto in spiaggia. Arriva dopo la posa Bambi dello scorso anno con le instagrammer ad oltranza ritratte plasticamente ovvero con gambe piegate, pancia in dentro e soprattutto lato B bene e in bella vista a ricordare maliziosamente l'immagine di un cerbiatto. A lanciarla erano state le sorelleinsieme ae varieed è così anche ora.L'obiettivo, non solo quello della fotocamera, è quello di sembrare più alte e snelle. Come? Imitando la celebre, sempre sulle punte come se ai piedi avesse 24 ore su 24 e anche oltre un paio di scarpe rigorosamente tacco 12. Insomma una sorta di allungamento fotografico senza ricorrere a Photo Shop per apparire un po' più in forma del reale nelle cartoline virtuali delle vacanze. Basta andare sull'hashtag #barbiefeet per vedere quanto abbia preso piede, anzi gamba, la nuova tendenza. Che magari funziona.Provare (la posa) per (far) credere.