Tutto pronto per il Royal weeding, ma Meghan si è già sposata

Il Royal wedding è alle porte ma la sposa Megan Markkle si è già maritata: abito bianco d'ordinanza, sorrido radioso e piccola cerimonia riservata ad amici e familiari. Scandalo a Buckingham Palace? Niente affatto. La Regina Elisabetta può stare tranquilla.



Ad andare a nozze è stata sì la sua futura nuora, promessa sposa del principe Harry, ma solo in veste di attrice. Ovvero nei panni di Rachel Zane, alter ego da sette anni sul piccolo schermo della futura principessa, che finalmente è riuscita a convolare a nozze con l'ex falso avvocato, ora redento, Mike Ross, nell'ultima puntata della settima stagione di Suits, andata in onda negli Usa.

La puntata del "legal drama" , seguitissima dal pubblico e dai media anglosassoni in vista del vero matrimonio ormai alle porte, non solo chiude la serie televisiva ma probabilmente la carriera d'attrice di Meghan che, subito dopo il fidanzamento reale, ha detto di essere pronta ad «un cambiamento».



Nell'episodio, intitolato Good-Bye, Maghan-Rachel sposa finalmente il fidanzato, interpretato dall'attore Patrick J Adams, in una piccola cerimonia, riservata solo ad amici e familiari. Niente a che vedere con al ricevimento di 600 persone previsto al Windsor Castle il 19 maggio prossimo.



Dopo le nozze, quelle sul piccolo schermo, la coppia lascerà New York - dove è ambientato Suits in realtà però girato a Toronto - per trasferirsi a Seattle. Una mossa ideata dagli sceneggiatori per permettere alla serie di continuare, con una season 8 già annunciata, senza l'ormai principessa Meghan.