Francesco Totti e Ilary Blasi, 13 anni fa il matrimonio: il ricordo su Instagram

di Simone Pierini

Era ilquando la città di Roma si fermò per il matrimonio trai e. Una cerimonia trasmessa in diretta su SkyTg24 e seguita in tutto il mondo. Sono passatie la pagina Instagram del fan club ufficiale di Ilary Blasi ha deciso di ricordare la data con alcune delle immagini che fecero il giro dei giornali.Da quel giorno molto è cambiato. L'ex capitano giallorosso non aveva ancora vinto il Mondiale ed era la stella incontrastata della sua squadra del cuore, la Roma. Ilary Blasi era una showgirl già famosissima ma non ancora consacrata. Oggi Totti ha appeso gli scarpini al chiodo per indossare la cravatta da dirigente mentre la moglie, mamma di 3 bambini (Christian, Chanel e Isabel), è una dei volti di punta di Mediaset, dalle Iene al Grande Fratello Vip e molto altro.