Tor Vergata, la cucina stellata sale in cattedra

La grande cucina sale in cattedra. Sarà infatti lo chef stellato Massimo Viglietti, del ristorante Enoteca Achilli al Parlamento di Roma, il protagonista della Lectio Inauguralis dell'edizione 2017-2018 del Master in cultura dell'alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata.

Domani, giovedì 12 aprile, dalle 15 alle 17,30, presso la Sala Moscati della Macroarea di Lettere e Filosofia, in via Columbia 1, lezione dal titolo "2018. Anno del cibo italiano: istruzioni per l'uso", che vedrà salire in cattedra proprio lo chef ligure. A dialogare con Viglietti saranno l'antropologo Ernesto Di Renzo, responsabile didattico del Master, e Stefano Carboni, titolare dell'agenzia Mg Logos.

«Il master in Cultura dell'alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche - sottolinea l'antropologo Ernesto Di Renzo, responsabile didattico del Master - costituisce una punta di diamante dell'offerta formativa che l'Università di Roma Tor Vergata destina a questo percorso di studi post-lauream. È un prodotto didattico dalle elevate qualità performative e dal notevole appeal internazionale che ogni anno diploma 20 corsisti fornendo loro competenze specialistiche inerenti le pratiche di produzione, le tecniche di commercializzazione e le strategie di narrazione del cibo alla luce delle più attuali teorie del marketing, delle scienze della comunicazione nonché delle conoscenze nutrizionali sugli alimenti». «È davvero un onore per me poter inaugurare un master di livello universitario - dichiara lo chef Massimo Viglietti - e lo è ancora di più essere stato scelto per rappresentare in qualche modo, in una sede così prestigiosa, il mondo del food e della ristorazione che rappresentano uno dei grandi fiori all'occhiello del nostro Paese».



