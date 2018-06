Da sex symbol in Top Gun a signora di mezza età: la metamorfosi di Charlie

Ve la ricordate in Top Gun? La sua chioma bionda e il suo sorriso avevano conquistato i milioni di spettatori del film cult con Tom Cruise, che l’anno prossimo avrà un sequel. Parliamo di, l'astrofisica Charlie Blackwood innamorata del pilota Maverick, che diventò un’icona alla fine degli anni ’80.32 anni dopo quel film, scelta da, Kelly è molto cambiata:, e il tempo non è stato clemente. Taglio corto, capelli bianchi e qualche chilo in più, ora ha 60 anni e di quella bionda con occhiali da sole e sex appeal da vendere è rimasto poco. In Top Gun 2, lei non ci sarà, anche se non avrebbe disdegnato l’idea di un cameo.