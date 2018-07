Tina Cipollari e Chicco Nalli di nuovo insieme, lei col "pancino sospetto": incinta a 52 anni?

Tornano insieme. La storica opinionista di “Uomini e donne”, promossa poi tronista, ha messo fine alla sua lunga relazione con Nalli, da cui sono nati tre figli.I due si sono lasciati senza troppi rancori e benché Chicco sia fidanzato con l’attrice spagnola Myr Garrido, non manca mai di frequentare la ex, come dimostrano le foto pubblicate da “Nuovo” che li vedono passeggiare insieme a Ostia.Tina, forse per via dell’abbigliamento, mostra delle forme un po’ più abbondanti e secondo la rivista potrebbe essere, a 52 anni, in attesa del quarto figlio.