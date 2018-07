Tina Cipollari, addio Kikò: ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato? L'indiscrezione viaggia on line e vi sono certezze. L'opinionista tv di Uomini e donne e il marito Kikò Nalli sembrano ai titolo di coda, nonostante recenti foto di lei in cui addirittura si parlava di gravidanza della 52enne. Genitori di tre ragazzini e il noto hair stylist non sono riusciti a superare l’ennesima crisi che ha travolto il loro matrimoni. Ora Tina è spesso a Firenze dove avrebbe conosciuto Vincenzo, un ristoratore toscano che sarebbe entrato subito nel suo cuore, come rivela il sito IsaeChia.it



LEGGI ANCHE Tina Cipollari e Chicco Nalli di nuovo insieme, ma solo per un'occasione speciale



Ciao ragazze! E’ da mesi che Tina viene tutte le settimane a Firenze proprio per incontrare quest’uomo, col quale stanno assolutamente insieme: atteggiamenti intimi, camminano mano nella mano, si baciano in pubblico, insomma, non si fanno assolutamente problemi a mostrarsi in pieno centro come una vera e propria coppia. Lui si chiama Vincenzo ed è proprietario di un grande ristorante che sta proprio a Firenze… qui tutti lo sanno bene! Tra l’altro ho notato che hanno anche pubblicato delle foto insieme, quindi credo non vogliano tenere segreta questa relazione

La notizia è corredata di foto in cui si notano i due abbracciati e sorridenti. Insomma, nuova vita per Tina. E chissà cosa ne penserà Maria De Filippi?