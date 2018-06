"The Cal", primi scatti di Albert Watson: «Eccomi sul set con il mio cane Jona»

Il suo Steve Jobs in bianco e nero è diventato una vera e propria icona. Ora Albert Watson, 76 anni, autore di oltre 100 copertine di Vogue e 40 del magazine Rolling Stone, tra i 20 fotografi più influenti al mondo secondo Photo District News con opere esposte in gallerie e musei di tutto il mondo, sarà l' autore del nuovo calendario Pirelli . Lo ha annunciato lui stesso su Instagram a commento di una foto che lo ritrae sul set di The Cal con il suo cane Jona, che definisce "co-protagonista"

Benché sia cieco da un occhio fin dalla nascita, Watson, fotografo scozzese, ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui un Lucie Award, un Grammy Award, tre Andy, un Der Steiger Award, un Hasselblad Masters Award; e la Centenary Medal, premio alla carriera assegnato dalla Royal Photographic Society. Nel giugno 2015 la Regina Elisabetta II ha insignito lo scozzese dell'Ordine dell'Impero Britannico (OBE) per il contributo di una vita all'arte della fotografia. Nel corso degli anni, le sue fotografie sono apparse su più di 100 copertine delle varie edizioni di Vogue nel mondo e su un’infinità di altre testate, da Rolling Stone a Time e Harper’s Bazar. Ha realizzato decine di manifesti di film di Hollywood, tra cui “Kill Bill” e “Memorie di una geisha”, e ha inoltre diretto oltre 100 spot televisivi. Photo District News lo ha inserito nella classifica dei 20 fotografi più influenti di tutti i tempi. In questo calendario ha scelto di fotografare star del cinema, della moda, dell’arte.

