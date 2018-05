Teo Mammucari nudo per la D'Urso su Instagram: «Barbara, beccate 'sto fusto»

@non massacratela πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„ @barbaracarmelitadurso Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari) in data: Mag 25, 2018 at 2:25 PDT

Botta e risposta tutta da ridere (o no?) tra Teo Mammucari e Barbara D'Urso. La regina di Mediaset ha postato un video sul profilo del conduttore: «Teo ma perché segui solo una persona?», riferendosi al fatto che Mammucari ha come post seguiti solo il profilo di Gerry Scotti.La replica del conduttore non si fa certo attendere. E non è sobria. Teo si mette letteralmente a nudo: «Spendi questi 10 mila euro e beccate 'sto fusto - scherza Mammucari a petto nudo, riferendosi probabilmente al fatto che se Barbara vuole seguire il suo profilo deve pagare. E continua: «D'Urso siccome mi corteggi, guarda che addome». Chissà come andrà a finire.