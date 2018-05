Usa, c'è Bill Clinton, cancellato invito di Town&Country a Monica Lewinsky

L'invito a un evento esteso a Monica Lewinsky cancellato per la presenza di Bill Clinton. L'ex stagista della Casa Bianca, protagonista negli anni '90 del sexgate che quasi costò a Clinton la presidenza, era stata invitata dalla rivista Town & Country in occasione del suo annuale summit filantropico. Ma poi l'invito è stato ritirato quando gli organizzatori si sono resi conto che alla serata avrebbe partecipato anche l'ex presidente.

dear world:

please don't invite me to an event (esp one about social change) and --then after i've accepted-- uninvite me because bill clinton then decided to attend/was invited.

it's 2018.

emily post would def not approve.

✌🏼Me