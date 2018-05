Steven Tyler: «Ho speso 2 milioni di dollari in droga, ho sniffato metà del Perù»

Che non fosse tutto casa e chiesa, potevamo immaginarlo. E Steven Tyler, il leader degli Aerosmith, lo ha ampiamente confermato. Durante una puntata di "The Late Late Show" con James Corden sull Cbs, in cui gli ospiti devono scegliere tra rispondere a domande rivelatrici sulla loro vita o mangiare un cibo disgustoso, l'ormai sobrio frontman non si è trattenuto nel rispondere alla domanda: « Quanti soldi hai speso per le droghe? » .



Ridendo, il 70enne ha risposto: « Circa 2 milioni di dollari. Ho sniffato metà del Perù » .Apparentemente incapace di credere alla prossima risposta di Tyler, Corden ha risposto: «Sei il miglior ospite di sempre » .





Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA