Pizza napoletana a New York per Emily Ratajkowski, show in costume da Sorbillo

di Luca Marfé

NEW YORK - Top model, attrice, femminista e adesso anche stilista per la sua nuova linea di costumi da bagno: l’incantevoleè a New York e sceglie la pizza di Gino Sorbillo per trascorrere una piacevole serata in compagnia dei suoi amici. Una dedica speciale per la dea da milioni e milioni di follower.