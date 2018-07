Vacanze italiane per Sarah Jessica Parker, Sex and the city a Portofino

perche si sta godendo il, in modo particolare di Portofino. Come la stessa attrice di sex and the city ha fatto sapere tramite il suo account Instagram, si è concessa una pausa dall'America, dove vive insieme al marito, scegliendo come meta turistica la bellissima località ligure.LEGGI ANCHE: Sarah Jessica Parker in pigiama per le strade di New York, "Carrie" nuova testimonial Intimissimi​ I paparazzi l'hanno sorpresa anche sulla terrazza dell'hotel in cui alloggia, vestita del semplice costume da bagno. Decisamente meno glam di Carrie Bradshaw, il personaggio che l'ha resa famosa in tutto il mondo nella serie di successo in cui ha recitato, ma pur sempre una donna affascinante. La Parker ha mostrato i particolari che più l'hanno colpita in questa vacanza sui social: i terrazzi liguri, con panni stesi e gatti al sole, le albe sulla costa, tra la vegetazione e, ovviamente, il cibo.«Italia deliziosa, pomodorini freschi e basilico», così descrive una foto in cui mostra una cassetta con rossissimo pomodori e rigoglioso basilico. Anche se non ha scattato nessuna foto di lei in vacanza, ha fatto perfettamente capire ai suoi followers dove si trova e quanto stia apprezzando le meraviglie del nostro Paese.