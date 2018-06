Ron Jeremy, il pornodivo accusato di molestie. Una donna: «Ecco cosa mi ha fatto dopo un autografo»

di Domenico Zurlo

Lui si chiama Ron Jeremy ma nel suo mondo è conosciuto come The Hedgehog: il suo mondo è quello del porno, dato che il suddetto è un attore di film hard. Attore che potrebbe ora finire nei guai, in questo periodo in cui le molestie sessuali e le accuse di stupro nel mondo del cinema si sprecano, e l’ambiente dei film a luci rosse non ne pare estraneo.



Stando a quanto riporta PageSix, Jeremy sarebbe stato accusato di violenza sessuale e molestie da una donna (K.B. le sue iniziali), che ha denunciato un episodio di un anno fa: l’attore, dopo averle firmato il seno (col suo consenso), sarebbe andato oltre palpeggiandola su seni e natiche e toccandola nelle parti intime con un dito. «Ti ho fatto venire la pelle d’oca?», le avrebbe poi detto. Inoltre le avrebbe anche tirato giù la camicetta, davanti a dei testimoni.



Non è la prima volta che The Hedgehog casca in errori simili: già tre attrici porno, Danica Dane, Jennifer Steele e Jay Taylor in passato avevano parlato delle sue cattive abitudini, raccontando tutto alla polizia ma senza mai denunciarlo formalmente. «Non ho mai violentato nessuno e non ho mai fatto nulla di sbagliato o illegale - si è difeso Ron Jeremy - Questo è quello che faccio per vivere. Se qualcuno si è mai sentito a disagio per qualche mia interazione, mi dispiace profondamente».

