Scamarcio e Golino, sboccia la primavera e torna l'amore?

di Maria Serena Patriarca

La città è bloccata dalla Maratona ma loro due non si scoraggiano e raggiungono lo stesso, insieme, piazza de' Ricci, con la voglia di gustare il primo pranzo primaverile all'aperto. Golf attillato nero e occhiali da sole lui, pantaloni rosa confetto e zainetto sulle spalle lei, all'inizio Riccardo Scamarcio e Valeria Golino passano quasi inosservati nel turbinìo di clienti che affollano il ristorante, e aspettano un quarto d'ora prima di poter trovare un tavolino libero all'esterno, in posizione tranquilla. Sorrisi e complicità per la coppia di belli e tenebrosi che ha fatto sognare i fan per ben 12 anni (tanto è durata ufficialmente la loro relazione).Lui che assaggia con la sua forchetta l'insalata di lei, due calici di vino bianco, scambio di chiacchiere e foto sui telefonini, pranzo a base di pesce: tutto farebbe pensare a un ritorno di fiamma. E sarebbero in tanti a tifare per questo, nonostante la Golino, 52 anni, recentemente frequenti l'avvocato Fabio Palombi, 24 anni più giovane di lei. Ma torniamo a ieri. Scamarcio toglie gli occhiali da sole solo per guardare la sua ex compagna negli occhi, con scambio di sguardi ammiccanti. La Golino, una montagna di riccioli biondi, sorride con l'entusiasmo di una ragazzina. Non passa molto tempo che la coppia viene riconosciuta dagli altri commensali, e c'è persino qualcuno che si alza per salutare e mandare un bacio ai due, scatenando un applauso a sorpresa.È vero che la Golino e Scamarcio hanno appena girato insieme un film, Les Estivantes, diretto da Valeria Bruni Tedeschi e ambientato in Costa Azzurra, che probabilmente sarà presentato al Festival di Cannes. E proprio Scamarcio è nel cast del film Euphoria, il secondo lungometraggio diretto dalla stessa Golino, che forse sbarcherà anch'esso a Cannes. Un sodalizio professionale mai interrotto, dunque, che, complice il sole e l'aria di primavera, potrebbe però aver riacceso un amore non concluso davvero, come succede spesso per tutte le grandi storie passionali. Il pranzo della coppia prosegue in assoluto relax per un paio d'ore e, nonostante i due vengano paparazzati da un paio di fotografi, nulla turba la serenità idilliaca sui volti degli attori.Dopo il caffè di rito, nella piazzetta sempre più affollata (quasi fosse un lungomare) a due passi da Campo dei Fiori, Riccardo e Valeria lasciano il ristorante di Roberto Lisi e si allontanano insieme in taxi, verso le quattro del pomeriggio. Non passa inosservato il romantico gesto di lui, che apre lo sportello a lei, con galanteria d'altri tempi. Destinazione? Chissà. La primavera, per i fedelissimi di Scamarcio e Golino e delle storie tormentate a lieto fine, potrebbe avere ancora in serbo intriganti sorprese.